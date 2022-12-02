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Elazığ’da bir kişi evinde ölü bulundu

Elazığ’da uzun süredir kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:24
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Haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu

Elazığ’da bir kişi evinde ölü bulundu
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Elazığ’da bir kişi, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabaları 35 yaşındaki R.K.'ye uzun bir süre ulaşamadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine R.K.'nin kaldığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, R.K.'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede R.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk babası R.K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

R.K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


(Kaynak: İHA)

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