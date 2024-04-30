Haber alınamayan bir kişi yayla evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan bir kişi yayla evinde ölü bulundu
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, Ahmet Topşir adlı bir kişi, gittiği yayla evinde hayatını kaybetti.

68 yaşındaki Topşir'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından evinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Topşir 20 gün önce Kazıkbeli Yaylası Barak obasındaki evine gitmişti. Ancak bugün sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan yakınları, endişeyle evine gittiğinde Topşir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen adli makamların ilk incelemesinin ardından Topşir'in cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan adli tıp incelemesinin ardından cenaze, ailesine teslim edilerek Eynesil İlçesi Ören Beldesi'ne götürüldü.

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