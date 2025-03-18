Haber alınamıyordu! Genç kız Tekirdağ’da bulundu

Kaynak: DHA
Haber alınamıyordu! Genç kız Tekirdağ’da bulundu

Keşan’da 13 Marta okulundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan lise son sınıf öğrencisi, Tekirdağ’da bir evde bulundu. Kız öğrenci alıkoyduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Keşan Lisesi son sınıf öğrencisi Sude G.'den, 13 Mart'ta okulundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sude G.'nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kayıp başvurusu yaptı. Sude G.'nin bulunması için sosyal medyadan da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sude G.'nin, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde çobanlık yapan M.B.'nin evinde alıkoyulduğunu belirledi. Eve giden polis ekipleri Sude G.'yi bulurken, M.B. gözaltına alındı. Sude G., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, kızlarını alıkoyduğu öne sürülen M.B.'den şikayetçi oldu.

Öte yandan M.B.'nin aileyi telefonla arayarak kendisini genç kızın arkadaşı olarak tanıttığı ve aileye yanlış bilgiler vererek yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. M.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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