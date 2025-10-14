Erdoğan’ın uçağının pas geçmesine ilişkin dün yandaş medya da tam olarak ‘muallak’ açıklamalara imza attı. Yandaşın açıklamaları sonrası muhalif medya da Erdoğan’ın uçağı pas geçmesinin nedeni olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağı bildirmesi olduğunu yazdı. Bugün ise Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, uçağın pas geçme nedeni olarak net olarak teknik arıza olduğunu kaleme aldı.

Mısır’da dün 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile Gazze zirvesi yaşandı. Ancak zirve öncesi sayılı saatler kala gelen muallak açıklamalar göze çarptı. Reuters’de yer alan haberde Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Haberin servis edildiği anlar Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile birlikte İsrail parlamentosundaydı.

Konuşmalar yapıldığı sırada İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Mısır’daki zirveye katılmayacağını açıkladı. İsrail basını, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüklerini belirtti.

YANDAŞ MEDYANIN UÇAK PR’INA MUHALİF MEDYA DA DÜŞTÜ

Netanyahu’nun katılmama kararının ardından yandaş medyada Erdoğan’ın uçağının Netanyahu’nun katılma ihtimaline kaşı pisti pas geçip Kızıldeniz’de tur attığı yönündeki muallak açıklamalar manşet oldu. Bu tuzak haberlere ise dün muhalif medya da düştü.

ODA TV’de yer alan haberde Netanyahu'nun katılmama kararı ile birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı tekrar Şarm El Şeyh Havalimanı'na indiği haberi yer aldı.

Sözcü’de ise Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılma kararı diplomatik krize neden olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği bu katılma kararı, diğer ülke liderleri tarafından da destek görünce İsrail Başbakanı toplantıya katılamadığı öne sürdü.

Halk TV’de de Erdoğan'ın Netanyahu haberini uçakta aldığı ve bu haberin ardından resmi bir açıklama yapılmadan uçağın pisti pas geçtiği ifade edildi.

Nefes ise bazı medya kuruluşlarını kaynak göstererek Erdoğan'ın uçağının Mısır'a inişten önce pisti pas geçmesinde "Netanyahu da zirveye katılacak" haberinin etkili olduğunu iddia edildi.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek’in İsrail basınına dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun Mısır’daki liderler zirvesine katılması durumunda uçağını Ankara’ya döndüreceğine dair Sisi’yi uyardı ve uçağını Şarm el-Şeyh’e indirmedi. Birden fazla Arap lider, Netanyahu gelirse zirveyi boykot edeceklerini söyledi; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arap liderlerin hamlesi sonrası Netanyahu Mısır’a gelmeme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun Mısır’daki liderler zirvesine katılması durumunda uçağını Ankara’ya döndüreceğine dair Sisi’yi uyardı ve uçağını Şarm el-Şeyh’e indirmedi.



YENİÇAĞ "ERDOĞAN'A PR OLDU" KAPAĞI İLE VERMİŞTİ

Yeniçağ ise dün bu haberi "Erdoğan’a PR oldu: O uçak neden pas geçti? Bir yandaş medya hikayesi…" başlığıyla görmüştü.

HANDE FIRAT’TAN “MUALLAK AÇIKLAMALAR

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise uçağın pisti pas geçme nedeniyle alakalı net ifadeler kullanamazken şunları dile getirdi.

"Pas geçtik pisti. Bir anda inmek üzereyken, Netanyahu'nun katılacağı haberi düştüğü andan itibaren her an rotadan uçak dönebilir diye beklendi. Netanyahu'nun durumu kesin verilecek der denmez kesin kaynağımla konuştum. Zirveden ayrılacağı ya da hiç gelmeyeceği ifade edilince biz alçalmaya başladık. İnerken yukarı yükselmeye başladı. Başbakanlık ofisinden katılmayacağı bilgisi gelince biz pas geçtik. Sonradan bir açıklama yapılmadı bize ve bu bir tepki olabilir. Bir süre Kızıldeniz üstinde uçtuk. Üst düzey kaynağa sordum, ABD'ye Netanyahu'nun olması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceği bilgisini verdiniz mi diye sordum 'evet, tabi ki oldu, tabi ki verdik' denildi."

SELVİ EN NET BİLGİYİ VERDİ: TEKNİK ARZA

Hande Fırat’ın muallak açıklamalarına bugün aynı kurumda çalıştığı Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’den net ifadeler geldi. Selvi, uçağın pas geçme nedeni olarak net olarak teknik arza olduğunu yazdı.

ÜLKE TV’DE “HİSSİYAT” HABER OLDU

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de olayı tıpkı Hande Fırat gibi muğlak ifadelerle anlattı. Uçağın Mısır’da pisti neden pas geçtiğini tam olarak anlatamayan Öztürk, Netanyahu’nun zirveye katılacağı yönünde çıkan haberlerin uçakta ‘soğuk duş’ etkisine neden olduğunu söyledi.

Öztürk canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun resmi açıklaması yok bilgiye dayalı konuşmuyorum, hissiyatlarımı söylüyorum bunu da söylemem lazım. Netanyahu'nun katılacak olma ihtimaline karşı uçaktaki o soğuk hava kendini ılıman bir iklime bıraktı ve bizim uçağımız tekrar tekerlerini açtı ve Şarm el-Şeyh Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da direk havalimanında fuar alanına geçti... Bunu özellikle anlatıyorum Ülke TV izleyicilerine çünkü bu yaşadığımız hadise için "tevafuk, tesadüf, belki pistte başka bir uçak olabilir, sırada başka bir uçak olabilir" denebilir ama bu bence günün en önemli gelişmesiydi. Netanyahu'nun gelişine karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu duruş da sayılabilir benim açımdan. Sadece hissiyatımı söylüyorum. Uçakta anbean bunu yaşamış bir arkaşınız olarak anlatmak istiyorum Ülke TV izleyicilerine"

SABAH UÇAĞIN PİSTİ NEDEN PAS GEÇTİĞİNİ ANLATMADI

İktidara yakın medyadan Sabah ise konuyla ilgili yaptığı haberde Erdoğan’ın uçağının neden pisti es geçtiğine yer vermedi. “Havada diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto” başlığı ile yayınlanan haberde “Başkan Erdoğan, uçakta diplomasi kanallarını kullanarak Netanyahu'nun barış zirvesine katılmasına engel oldu” ifadeleri yer aldı. Haberde, Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığı kanallarıyla hareket ederek Netanyahu’nun katılımına engel olunduğu belirtildi.

AA’DA NEDEN BELİRTMEDİ

Ayrıca Anadolu Ajansı ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı” dedi ancak uçağın pisti neden pas geçtiği ile ilgili bir bilgi vermedi.