Haberleri yapay zeka ile oluşturulmuş sunucular sunacak

Teknoloji dünyası yapay zeka ile tanıştığından bu yana yenilikleri son hızla hayatımıza sokmaya devam ediyor. Yapay zeka bu defa gazeteciliğe soyunuyor. İncehesap’tan edinilen bilgilere göre, 2024 yılında yayın hayatına başlayacak olan Channel 1 kanalı, insanlara kendilerinin seçtiği sunucu ve dilde haberleri izleme imkanını sunacak.

Girişimci olan Adam Mosam ve Scott Zabielski, yapay zeka ile gazeteciliği birleştirecek yeni bir dönemi başlatacak. Bu yenilik ile haber sektörü yepyeni bir çağa adım atacak.

Kanalın atacağı bu adımda, yapay zeka çeşitli dillerde haber sunabilecek. Haber toplama konusunda ise dünyaca tanınmış olan haber kaynaklarından bilgileri toparlayıp en doğru şekilde izleyicilere aktaracak.

Fakat bu çığır açacak adıma karşı olanlar da var. Örneğin tüm dünyada oldukça ünlü olan CNN ve New York Times gibi gazeteler, atılması planlanan bu adımını, haberlerin özgünlüğünü yitirmesinden ve yayımlanan içeriklerin kontrolünün sürdürülmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

Channel 1 kanalının bu girişimi haberlerin üretilmesi ve kullanıcılara ulaşması bakımından oldukça önemli bir değişim işareti.

Sonuç olarak, atılacak olan bu adım haber endüstrisini ve gazeteciliğin anlayışını kökten değiştirecek cinsten. Channel 1 kanalının bu yenilikçi adımından sonra hangi haber kanallarının ve ülkelerin bu adımı atacağı ise merak konusu oldu.