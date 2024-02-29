Habertürk canlı yayınında gergin anlar. Ekranda yazanı gördü yayını terk etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Habertürk ekranlarında yayınlanan “Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir” isimli programa katıldı. Fırat, "İstanbul’da CHP-Dem Parti iş birliği" konusu hakkında başlayan tartışmada sinirlendi ve partisinin yıllardır itham edildiğini ve iktidara tek kelime edilmediğini ifade etti.

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da CHP ve DEM Parti arasında ittifak konusunun tartışıldığı yayında, Fırat, “3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Canlı yayında devam eden tartışma KJ'ye gele yazıyla daha da büyüdü, yazının kalkmaması durumunda yayını terk edeceğini söyleyen Fırat, kendisine yöneltilen “KJ belirlemek ne demek" eleştirisinin ardından yayını terk etti.

"O KJ KALKMAZSA YAYINI TERK EDERİM"

Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk TV KJ ekibine de eleştirel yorumlarda bulunan Fırat, ekranda bulunan ‘CHP- DEM Parti iş birliği’ yazısı kalkmazsa yayını terk edeceğini ifade etti.

"SEN BİR GAZETECİSİN..."

KJ yazsının kaldırılması talebinden sonra, Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat’a; “KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin bir tarafında da akademisyensin” söyleminde bulundu. Fırat, bu eleştirinin sonrasında sinirlendi ve yayını terk etti.

MEHMET AKİF ERSOY SAKİNLEŞTİREMEDİ

Yayın esnasında, Mehmet Akif Ersoy konuklarını "Bu iş kırıcı olmaya başladı" diye uyardı fakat bu sözler gerilimi azaltmak için yeterli olmadı. Mehmet Akif Ersoy, yaşananlar için izleyicilerden özür diledi.

ALİ HAYDAR FIRAT AÇIKLAMA YAPTI

Ali Haydar Fırat, canlı yayını terk etmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti ve yayını terk etmesinin nedenlerini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda Fırat, “Terör örgütüyle işbirliği yapıp bunu gizleyenler, halkımızın yoksulluğunu, açlığını ve yaşadığı sefaleti kapatma çabasında olanlar, Kurucu Genel Başkanım ve hayattaki en önemli yol göstericim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten şimdiki Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, saygısızca ithamlarda bulunanlara karşı bir tepki ortaya koymayı partime oy veren milyonlarca yoldaşımın bana yüklediği bir sorumluluk olarak gördüm ve gereğini yaptım.” açıklamasında bulundu.

Fırat, Atatürk’ün “İdare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamaz’ sözünü de anımsattı ve “Atamdan babama, bana emanet olan partimi korumak, halkımın hukukunu her koşulda savunmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur.” İfadesini kullandı.