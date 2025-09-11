Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama

Türkiye güne yeni bir operasyonla uyandı. Küçükçekmece Başsavcılığının Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Operasyon kapsamında dev televizyon kanalları Habertürk ve Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el kondu. Şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

“BASİRETLİ TACİR” ANLAYIŞIYLA İDARE EDİLECEK

TMSF ise konuya dair ilk kez açıklama yayınladı. Açıklamada eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceği aktarılırken, tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edileceği aktarıldı.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."