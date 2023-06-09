Habertürk’te bir ayrılık daha: Kübra Par da veda etti

Seçimlerin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı iddia edilen Habertürk’te, Fatih Altaylı ve Kürşad Oğuz’un ardından Kübra Par ile de yollar ayrıldı.

Habertürk’te bir ayrılık daha: Kübra Par da veda etti

Seçimlerin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı iddia edilen Habertürk’te bir ayrılık haberi daha geldi.

Fatih Altaylı ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’un ardından Kübra Par da kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Par, Habertürk’ün internet sitesinde de günlük köşe yazıları kaleme alıyordu.

Sitede son köşe yazısı yayımlayan Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığa ilişkin şunları söyledi:

“11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim.”

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