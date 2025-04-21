Hablemitoğlu cinayeti davası: Duruşma 27 Haziran’a ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Levent Göktaş’a adli kontrol şartlarını ihlal edip etmediğini sordu. Göktaş, kızı için araç kiraladığını, kendisinin araçta olmadığını ve ilgili belgeleri mahkemeye sunduklarını belirterek, adli kontrolü ihlal etmediğini savundu.

Tutuksuz sanık Aydın Köstem, davada elektronik kelepçe takan tek sanık olduğunu ifade ederek, kelepçenin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı, Bozkır’ın tutukluluk halinin ve diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamını istedi.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, dosyada somut delil bulunmadığını savunarak, “İstenen cezanın yatarını zaten yattım. Olayla ilgili bahsi geçen yerlerde olmadığımız açık. Neden hâlâ tutukluyum?” dedi.

Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nun ölmeden önce Eskişehir’de verdiği konferansa katılanların tespit edilmesini talep etti.

Diğer sanıklar, adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran’a erteledi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Çankaya’daki evinin önünde başından vurularak öldürüldü. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan, emekli albaylar Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek “tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak’ın “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapsi, Göktaş’ın emir astsubayı Mehmet Narin’in ise “suç örgütüne üyelik”ten 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023’te Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek’i yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Ancak Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle 2 Ocak’ta Ankara’da yakalanarak tutuklanmıştı.