Hablemitoğlu cinayetinden aranan Levent Göktaş İnan Kıraç'ın servetine ortak olmuş. Gazeteciler Recep Canpolat ve Erdem Atay ortaya çıkardı

İstanbul Haber Ajansı ve Veryansın TV'nin elde ettiği belgeler ile Recep Canpolat ve Erdem Atay'ın özel haberinde aktardığı bilgilere göre Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Mustafa Levent Göktaş ve ortağı avukat Kenan Erdoğmuş, Türkiye’nin önemli iş insanlarından merhum Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’tan aldığı vekâletname ile Kıraça Holding’in kazançlarına ortak olduğu ortaya çıktı. Holdingle ilgili oluşan hukuki süreçteki gelirlerin yüzde 25’inin Kenan Erdoğmuş’un hesabına yatırılması istendiği belirlendi.

Necip Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde yer alan belgelere göre, Mustafa Levent Göktaş’ın İnan Kıraç’ın şirketlerinde yetkili ve yönetici olduğu ve avukatlık sözleşmelerini ortağı Kenan Erdoğmuş üzerine yaptırdığı öğrenildi

18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nun suikast zanlısı, firari MAK eski Alay Komutanı emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ve Göktaş’ın yurt dışına kaçırılmasında aktif rol oynadığı iddiasıyla tutuklanan, ortağı avukat Kenan Erdoğmuş’un, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’tan hukuki hizmetleri karşılığında aldığı vekaletname çerçevesinde, Kıraça Holding ve iştiraki şirketlerin üçüncü şahıslar arasında uyuşmazlıklar ve hukuki işlemler karşılığı ortaya çıkacak toplam gelirden, yüzde 25 pay alacağı kaydedildi.

Kıraça Holding yetkilileri İnan Kıraç ve Ali Bahattin Başoğlu tarafından 25 Mart 2022 tarihinde İstanbul 39. Noterliği’nde Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Kenan Erdoğmuş ile Avukatlık sözleşmesi imzaladı. Öte yandan İnan Kıraç’ın verdiği vekaletnameyle, Kıraça Holding ve iştirak şirketleri adına her türlü hukuki işlemi yapmaya vekil tayin edilmesi ve Kıraça Holding iştirak şirketi Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Levent Göktaş ile avukat Kenan Erdoğmuş arasında gelirlerin paylaşılması amacıyla, Avukatlık ve Danışmanlık Sözleşmesine imza atıldığı ortaya çıktı.

‘HER TAHSİLATIN VE HUKUKİ İŞLEMLERİN DEĞERİNİN YÜZDE 25’İ AVUKATA’

Mustafa Levent Göktaş ve Kenan Erdoğmuş arasında imzalanan Avukatlık ve Danışmanlık Sözleşmesine göre, “Kıraça Holding iştiraki şirketin kötü yönetimi sebebiyle uğranılan ve tespit edilen zararların tazmini ve kötü yönetimden kaynaklanan şahıslar hakkında şirket nezdinde oluşan zarar için suç duyurusunda ve tazminat talepleri öncelik olmak üzere tüm hukuki ve cezai süreçlerinin yürütülmesi, şirket için Asliye Ticaret Mahkemesinden konkordato talebiyle ilgili sürecin ve ilgili kişiler tarafından açılan davalar ve sair hukuki süreçlerde iş sahibi firmanın temsil ve savunulması ile sayılan tüm işlemler sonucunda her işleme istinaden ayrımda tazmin edilen bedelin yapılan sulh görüşmeleri sonucu yapılan her tahsilatın ayrıca yapılacak icra takibi ve sair hukuki işlemlerin değerinin yüzde 25’inin avukata verileceği hususunda mutabakata varılmıştır. İş ve işlemler için verilen hukuki danışmanlık ücreti nispi olarak hesaplanacak olup, KDV dâhil olarak avukat Kenan Erdoğmuş’un Yapı Kredi Bankası Cebeci Şubesi hesabına ödenecektir” denildi.

İNAN KIRAÇ, TEK DOSYADA 275 MİLYON TL AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEDİ

Mustafa Levent Göktaş’ın ortağı Kenan Erdoğmuş’un, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’tan aldığı vekâletname ile Bilecik’te bulunan 53 bin 256 m2 ve 2 bin 442 m2 arsa niteliğindeki taşınmazlarla ilgili Fiba Bank ve Kıraça Holding arasındaki temlik sözleşmesi yapıldı. Buna göre, belirlenen yerlerin 848 milyon 769 bin 297 TL değerinde olduğu ve uygulanan 250 milyon 93 bin 868 TL faiziyle birlikte toplamda 1 milyar 98 milyon 863 bin TL’lik işlem yapıldığı, bunun da icra daireleri tarafından garanti altına alınarak işleme konulduğu kaydedildi.

Aynı sözleşmeye göre, Mustafa Levent Göktaş’ın ortağı Kenan Erdoğmuş’a, Kıraça Holding ve iştiraklerinden 275 milyon TL, hukuki danışmanlık ve avukatlık ücreti ödendiği öğrenildi.

ONLARCA HUKUKİ DOSYADA MİLYARLIK AVUKATLIK ÜCRETİ

Konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz hukukçular, böyle bir danışmanlık ve avukatlık sözleşmesinin olmasının mümkün olmadığını, rakamın yükselmesiyle birlikte ödenecek rakamdaki payın yüzde beşler civarında olduğunu ifade ederken, yapılan hukuki danışmanlık sözleşmesinin, avukat ve muhatabın ilişki sürecinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Kenan Erdoğmuş ve avukat Mustafa Levent Göktaş’ın, 2021 gelir vergisi sıralamasında ilk 5 arasında olması gerektiğini dile getiren hukukçular, “Böyle bir gelir olduysa, mutlaka bu iki hukukçunun gelir vergisi sıralamasında olması gerekir. Ancak kayıtlara baktığımızda, bırakın ilk beşi, ilk 100 sıralamasında bile olmadıklarını” sözlerine ekledi.

80 MİLYON DOLARLIK KARSAN HİSSESİNİ, SBK’DAN LEVENT GÖKTAŞ DEVİR ALMIŞTI

ABD Salt Lake City Federal Mahkemesi tarafından ABD Hazinesini 511 milyon dolar dolandırmak ve paranın bir bölümünün Türkiye’de SBK Holding ve iştiraklerine gönderilmesi iddiasıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, Nahum Kardeşlerden satın aldığı Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde dolaylı olarak payların yüzde 28,56’sına sahip Silcolux S.A., 28 Ocak 2021 tarihinde İnan Kıraç hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca satın alınmıştı.

Yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki dolaylı Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin hissesi İnan Kıraç’a geçerken, aynı zamanda Kıraça Holding’in avukatı Mustafa Levent Göktaş’a, bu işlemler karşılığında ne kadar para ödendiği ise belirlenemedi.

GÖKTAŞ’IN KAÇISINA ERDOĞMUŞ’UN YARDIM ETTİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Mustafa Levent Göktaş’ın, Hablemitoğlu soruşturması sırasında hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası yurtdışına kaçmak için ortağı avukat Kenan Erdoğmuş’tan yardım istediği, Erdoğmuş’un da bu yardımı yaptığı ortaya çıkmıştı. Erdoğmuş’un, Göktaş’a, kiralık araç ayarladığı, “Abi bence İstanbul’da durma” dediği iddianamedeki ifadelerde yer almıştı.

İddianamede Göktaş’a kaçması için yardım eden Ali Gök isimli kişinin ifadesinde Göktaş-Erdoğmuş arasındaki ilişkiye dair şu dikkat çeken iddialar yer aldı:

GÖKTAŞ’TAN ERDOĞMUŞ’A: BANA YURTDIŞINDA BİR YER AYARLAYABİLİR MİSİN?

“… (Ömer Yiğit) 13.06.2022 Pazartesi günü de İstanbul’ da Kenan Erdoğmuş isimli şahıs ile buluşacağını ve bir inşaat ticareti üzerine konuşacaklarım söyledi. Ömer Yiğit isimli şahıs Levent Göktaş isimli şahsa Kenan Erdoğmuş’a söylememi istediğin bir şey var mı ben bir kaç gün buralarda olmayacağım dedi. Levent Göktaş isimli şahısta bir A4 kağıda Kenan Erdoğmuş’a iletmesi için notlar yazdı. ‘Kağıtta Kübra hastaneye gitmiş mi gitsin, Hüdayi ile bir görüşün, Gönen’e geleyim mi gelmeyeyim mi mutlaka görüşün, Kenan'a söyle Hataylı bir aile var o aileye benim adımı versin 250.000 TL onlardan, 250.000 TL de siz ayarlayın, yurt dışına gitmem gerekirse 3 gün öncesinden haber versem yurt dışından bir yer ayarlayabilir misiniz’ yazdı….”

Erdoğmuş hakkında da şüpheli Göktaş’a yardım etmesi nedeniyle ‘Kaçmasına imkan sağlama’ suçundan hakkında soruşturma açılmıştı.