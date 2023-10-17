Hac ve Umre ziyaretlerinde yeni dönem. Anlaşma sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin hac ve umre ziyaretleri için Elektronik Vize uygulamasına katılmada, Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Hac ve Umre ziyaretlerinde yeni dönem. Anlaşma sağlandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmelerde Türkiye, Suudi Arabistan’ın Elektronik Vize uygulamasına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize kolaylığının umre, hac ve diğer seyahatler için ciddi bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyeti ile Bakanlık’ta bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini belirterek, iki ülke arasında vize konuları ele alındı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki elektronik vize uygulaması umre, hac ve diğer seyahatler için ciddi bir kolaylık sağlayacaktır" dedi.

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"TÜRK VATANDAŞLARI 5 DAKİKADAN DAHA AZ BİR SÜRE İÇERİSİNDE VİZE ALABİLECEK"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye'nin elektronik vize uygulamasına dahil olduğuna işaret ederek, "Bu elektronik vize uygulamasıyla ile Türk vatandaşları 5 dakikadan daha az bir süre içerisinde vize alabilecek ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde de vize alabilecek. Bu vize bir yıllık geçerli olacak, 90 günlük ikamet alabilecek. Elektronik vize ile Türk vatandaşları Mekke ve Medine'nin yanı sıra Suudi Arabistan’daki tüm bölgeleri ve şehirleri gezebilecek. Hem elektronik vize hem de Türkiye’den Medine ve Cidde'ye sefer sayılarının kapasitesinin arttırılması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ile Togg'u tecrübe ettiğini anımsatan er-Rabia, Türkiye'yi tebrik ederek Togg'u en kısa sürede Suudi Arabistan'da görmek istediklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca, İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlayan “Mekke Yolu” projesinin 2024 yılında da devam ettirilmesi, sivil havacılık ve demiryolu taşımacılığı konusundaki iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

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