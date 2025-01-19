Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım! Kalp emojisi koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım! Kalp emojisi koydu

2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenen Hacı Sabancı kızı ve eşi ile birlikte çekindiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafın, Fatma D.'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğu ile ilgili DNA testi sonucunun belli olmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı çifti kızlarının 1.yaş gününü ekim ayında kutlamıştı. Arzu Alara'nın birinci yaş gününde Nazlı Sabancı yaptığı paylaşımda, "Seninle geçirdiğim her gün benim en sevdiğim gündür. yani bugün benim yeni favori günüm :) Alara’m 1" notunu düşmüştü.

Hacı Sabancı'ya babalık davası açılmıştı! DNA sonucu açıklandıHacı Sabancı'ya babalık davası açılmıştı! DNA sonucu açıklandı

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Hacı Sabancı'dan aile paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Hacı Sabancı, fotoğrafta eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara'ya yer verdi. Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

2-007.jpg

Son Haberler
Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta, Houston deplasmanda kazandı
Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta, Houston deplasmanda kazandı
Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım! Kalp emojisi koydu
Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım! Kalp emojisi koydu
Diyarbakır'da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı, içi boş çıktı
Şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı...
Xgimi Horizon S Max evinizi sinema salonuna çeviriyor
Xgimi Horizon S Max evinizi sinema salonuna çeviriyor
Nişanlı çift ölümden döndü
Nişanlı çift ölümden döndü