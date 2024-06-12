Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuk haberi medyada yasaklandı

Cemiyet hayatının en önemli isimlerinden biri olan Arzu ve Ömer Sabancı’nın en büyük oğulları Hacı Sabancı ile ilgili ortaya atılan bir iddia, Türkiye’nin gündemini sarstı.

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkilerinden Uzay isimli bir çocuk dünyaya geldiğini iddia eden F.D. isimli kadın, genç iş adamı hakkında babalık davası açtı. Bu iddianın medyaya düşmesi üzerine Hacı Sabancı harekete geçti.

İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen ve Hacı Sabancı’ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirdi. Davacı vekilinin talebi doğrultusunda, bu dosyaya ilişkin her türlü haber ve yayının görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, radyo, gazete ve internet sitelerinde yayınlanmasına tedbir konuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı, avukatı Yunus Egemenoğlu’nun iddialarla ilgili açıklamasını paylaştı.