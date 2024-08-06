Hacıosmanoğlu atamayı yaptı. TFF'de yeni kurullar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu atamayı yaptı. TFF'de yeni kurullar belli oldu

TFF’de yeni kurul başkanları ve üyeleri belirlendi.

İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bazı kurulların yeni başkan ve üyelerini belirledi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun başkan ve üyeleri açıklandı.

Yeni başkan ve üyeler şu isimlerden oluşuyor:

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu:

Azize Yüce Şahin (Başkan)
Muhammed Alpdündar
Ömer Sarılar
Mehmet Baykara
Ebru Kılıçoğlu
Ahmet Gökçe
Mehmet Berke Yıldız

Engelliler Koordinasyon Kurulu:

Kerim Vural (Başkan)
Osman Çakmak
Hamza Doğan
Hüseyin Küçük
Abubekir Özcan
Serkan Çakmaklı
Hasan Serkan Canmutlu
Serkan Yıldız
Yalçın Sırakaya

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu:

Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan)
Burhanettin Hacıcaferoğlu
Sedefhan Oğuz
Esra Hatipoğlu
Kürşat Ahmet Ünal
Bilgehan Okumuş
Adnan Cevher
Ömer Üründül
Tarık Emre Ekşi
Banu Yelkovan

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