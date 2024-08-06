Hacıosmanoğlu atamayı yaptı. TFF'de yeni kurullar belli oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bazı kurulların yeni başkan ve üyelerini belirledi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun başkan ve üyeleri açıklandı.

Yeni başkan ve üyeler şu isimlerden oluşuyor:

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu:

Azize Yüce Şahin (Başkan)

Muhammed Alpdündar

Ömer Sarılar

Mehmet Baykara

Ebru Kılıçoğlu

Ahmet Gökçe

Mehmet Berke Yıldız

Engelliler Koordinasyon Kurulu:

Kerim Vural (Başkan)

Osman Çakmak

Hamza Doğan

Hüseyin Küçük

Abubekir Özcan

Serkan Çakmaklı

Hasan Serkan Canmutlu

Serkan Yıldız

Yalçın Sırakaya

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu:

Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan)

Burhanettin Hacıcaferoğlu

Sedefhan Oğuz

Esra Hatipoğlu

Kürşat Ahmet Ünal

Bilgehan Okumuş

Adnan Cevher

Ömer Üründül

Tarık Emre Ekşi

Banu Yelkovan