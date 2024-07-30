Hacıosmanoğlu FIFA’ya söz verdi

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Hacıosmanoğlu FIFA’ya söz verdi

Büyükekşi'yi devirerek TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu Paris'te FIFA Başkanı Infantino ile buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile buluştu.

FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleşen toplantıya, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Kazancı ve Lale Cander ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek başarılar diledi. Sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Infantino, Türkiye'nin bölgesel ve küresel futbol sahnesindeki önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin liderlik potansiyelini harekete geçirmek için FIFA ve TFF iş birliğinin önemini vurguladı.

HACIOSMANOĞLU TARAFSIZLIK SÖZÜ VERDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Hacıosmanoğlu, Türkiye'de, bölgede ve dünya genelinde futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde, adil ve güvenli bir ortam sağlayarak ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

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