Hacıosmanoğlu Galatasaray'ı reddetti

Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray'ın, Avrupa kupaları öncesi Süper Lig maçlarının ertelenmesini talep etti, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kabul etmedi.

Galatasaray yönetimi, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının rövanş karşılaşmalarına dinlenmiş olarak çıkabilmeleri için maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Bu talep, geçen sezon Mehmet Büyükekşi döneminde olduğu gibi bu sezon da gündeme getirildi.

Başakşehir ve Trabzonspor da bu talebe destek verdi, ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, milli ara döneminin sıkışmaması adına bu talebi reddetti.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i geçmeleri durumunda play-off turuna kalacak. Elenmeleri halinde ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu oynamadan direkt olarak gruplarda mücadele edecekler. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray’ın bu talebi karşısında çekimser bir tutum sergiledi.

Beşiktaş yönetimi ise diğer kulüplerin aksine maçların ertelenmesi fikrine sıcak bakmadı. Sezona Süper Kupa galibiyeti ve lige 3 puanla başlayan siyah-beyazlılar, formda olduklarını düşündükleri için aralıksız olarak maç oynamayı tercih ediyorlar.

İlgili Haberler
Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi
Fenerbahçe Göksel Çelik bitti
Son Haberler
Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın? Gündem
Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın?
Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi Spor
Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi
Doktorun sokak köpekleri hakkında söylemi kan dondurdu: Canlı Canlı Derilerini Yüzerim Gündem
Doktorun sokak köpekleri hakkında söylemi kan dondurdu: Canlı Canlı Derilerini Yüzerim
‘Dünya Varmış’ filminin teaserı yayınlandı Kültür Sanat
‘Dünya Varmış’ filminin teaserı yayınlandı
Fenerbahçe Göksel Çelik bitti Spor
Fenerbahçe Göksel Çelik bitti
Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi Kültür Sanat
Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi