Hacıosmanoğlu Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray yönetimi, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının rövanş karşılaşmalarına dinlenmiş olarak çıkabilmeleri için maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Bu talep, geçen sezon Mehmet Büyükekşi döneminde olduğu gibi bu sezon da gündeme getirildi.

Başakşehir ve Trabzonspor da bu talebe destek verdi, ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, milli ara döneminin sıkışmaması adına bu talebi reddetti.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i geçmeleri durumunda play-off turuna kalacak. Elenmeleri halinde ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu oynamadan direkt olarak gruplarda mücadele edecekler. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray’ın bu talebi karşısında çekimser bir tutum sergiledi.

Beşiktaş yönetimi ise diğer kulüplerin aksine maçların ertelenmesi fikrine sıcak bakmadı. Sezona Süper Kupa galibiyeti ve lige 3 puanla başlayan siyah-beyazlılar, formda olduklarını düşündükleri için aralıksız olarak maç oynamayı tercih ediyorlar.