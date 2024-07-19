Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor

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Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor

TFF seçiminde Mehmet Büyükekşi’yi deviren İbrahimhacıosmanoğlu yönetimi ilk değişikliğine imza atıyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden takımların statüden şikâyet etmeleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig'deki statüde değişiklikler yapacağı iddia ediliyor.

Mevcut statüde 2 gruptan 3 takımın üst lige çıktığı sistem değişecek ve her gruptan 2 takım olmak üzere toplamda 4 takım 1. Lig'e yükselecek.

3 YABANCI

TFF, kulüplere 24 yaşını geçmemiş 3 yabancı oyuncu oynatma hakkı tanıyacak.

Ayrıca, 2. Lig'de mücadele eden kulüplerin 22 yaşının altında 2 oyuncu oynatma zorunluluğu 1 oyuncuya indirilecek.

Play-Off sisteminde ise eskiden olduğu gibi 2-3-4-5. sıradaki takımlar kendi aralarında maç yapacaklar.

TFF, seçimlerin ardından statü değişikliği ile ilgili kararını verecek.

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