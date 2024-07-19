Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden takımların statüden şikâyet etmeleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig'deki statüde değişiklikler yapacağı iddia ediliyor.

Mevcut statüde 2 gruptan 3 takımın üst lige çıktığı sistem değişecek ve her gruptan 2 takım olmak üzere toplamda 4 takım 1. Lig'e yükselecek.

3 YABANCI

TFF, kulüplere 24 yaşını geçmemiş 3 yabancı oyuncu oynatma hakkı tanıyacak.

Ayrıca, 2. Lig'de mücadele eden kulüplerin 22 yaşının altında 2 oyuncu oynatma zorunluluğu 1 oyuncuya indirilecek.

Play-Off sisteminde ise eskiden olduğu gibi 2-3-4-5. sıradaki takımlar kendi aralarında maç yapacaklar.

TFF, seçimlerin ardından statü değişikliği ile ilgili kararını verecek.