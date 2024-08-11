Hacıosmanoğlu sözünü tuttu. Flaş hakem kararı

Kaynak: Akşam
Hacıosmanoğlu sözünü tuttu. Flaş hakem kararı

İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlerin maaşına zam yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezonun başlaması ile birlikte hakemlerin yüzünü güldürecek bir karara imza attı.

MAAŞLARINA ZAM YAPTI

Başkan seçilir seçilmez yabancı hakem uygulamasını kaldırdığını ve onlara verilen paranın Türk hakemlerine verilip desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu hakem ücretlerinde yüzde 75 zam yaptı.

Yapılan zamma göre Süper Lig hakemlerinin maç başı ücretleri 30 bin TL'den 52 bin TL'ye yükseldi.

Aylık maaşları ise 120 bin TL'den 200 bin TL’ye çıkarıldı.

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