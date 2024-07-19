Hacıosmanoğlu Trabzonspor'u şampiyon ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu Trabzonspor'u şampiyon ilan etti

Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesi ile birlikte 2010-2011 sezonuna dair tartışma yeniden alevlendi. Eski Trabzonspor başkanının seçim öcesi bir ropörtajı ise sosyal medyada gündem oldu.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Hacıosmanoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte futbolseverlerin en merak ettiği konu 2010-2011 sezonu hakkında bir hamle yapıp yapmayacağı.

Bordo-mavili taraftarlarda bir beklenti oluşurken TFF seçimi öncesinde Telegol programına bağlanan Hacıosmanoğlu’nun sözleri başkan seçilmesi ile birlikte yeniden gündem oldu.

"ŞAMPİYON TRABZONSPOR"

2010-2011 sezonun şampiyonunun sorulması üzerine HAcıosmanoğlu gündem olan o yanıtı verdi.

"2010 - 2011 yılındaki şampiyonun Şampiyonlar Ligi’ne kimin gittiğinden belli olur" diyen Hacıosmanoğlu kimseye mavi boncuk dağıtmayacağını ve şampiyonun Trabzonspor olduğunu ifade etti.

Hacıosmanoğlu'nun o sözleri TFF seçimi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Hacıosmanoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra bu konuda harekete geçmesi bekleniyor.

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