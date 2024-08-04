Hacıosmanoğlu yıkıldı

Yeni sezonda adresini değiştiren Erman Toroğlu flaş bir iddiada da bulundu.

Galatasaraylı futbolcuların isteksiz bir oyun sergilediğini belirten Toroğlu, "Şimdi söyleyince kızacaklar ama Galatasaraylı futbolcuların Büyükekşi'nin gidişine çok üzüldüklerini düşündüm. Türkiye'de dengeler bozuldu.

MOURINHO GELDİ...

Mourinho geldikten sonra Türkiye'de kimyalar değişti. Mourinho'nun tarzı, düşünce yapısı ve hareketleri çok farklı. Galiba Galatasaraylılar, Portekizli hocayla rekabet edebilecek bir teknik direktör arıyor" dedi.

HACIOSMANOĞLU'NUN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Canlı yayında, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklif ettiğini açıklayan Toroğlu, "İbrahim Hacıosmanoğlu MHK Başkanlığı teklif etti, kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun Erman Toroğlu'nun MHK Başkanlığı teklifini kabul etmemesi üzerine büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.