Hacıosmanoğlu'dan flaş Montella açıklaması: Hakan Çalhanoğlu beni aradı

Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Vincenzo Montella, Milli Takım'ın başında. Bundan sonra da beraber devam edeceğiz.

- Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, ‘Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?’ yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği ‘gözümüz aydın’ oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz.

- Yabancı kuralı nedeniyle sıkışık olan kulüpler vardı. Nefes almaları adına bir karar aldık. Tüm kulüplerle birebir görüşerek hallediyoruz. Bunun bir kritere bağlanması lazım. Avrupa'daki örneklere bakmak lazım. Kulüpler Birliği'nde de söyledim, biz karşılıklı olarak Türk futbolunun menfaatlerini düşünerek almamız lazım. Karar alıp kalıcı yapmalıyız. Hele benim olduğum dönemde, o kuralın esnetilmeden uygulanması lazım. 1-2 sezon sonra, biz burada durduğumuz sürece kural esneyecek mi, hayır esnemeyecek. Sabitleştireceğiz. UEFA, FIFA kriterleri var. Takımlarımızı çok zor şartlar bekliyor. Çözüme kavuşturmamız lazım. Bu şekilde devam ederse büyük takımların da lisans alma şansı olmayacak. Temel sorunlarımız var. İletişim halinde ortak akılla karar alacağız. Aldığımız kararlar kalıcı olacak. Sezon başı, sezon sonu değiştirme olmayacak.

- Tavizler verile verile bu noktaya geldik. Bunları kulüplerle birebir istişare çabasına girmedik, yaptık oldu uygulayın dendi. Uygulamaya gelince farklı şeyler oluyor, uygulayamıyorsunuz. 3-5 ay sürecek, tartışacağız ama bir noktada mutabık kalacağız, kuralları kaideleri koyacağız. Kuralları koyarken herkes emin olacak ki bu kurallar esnemeyecek. Esnediği zaman kulüpler yok oluyor. Ortak karar alıp bunu bozmaya çalışanın bizi sevmesine ihtiyacımız yok, bizi sevmesin. Amatörü, 3. Lig'i, 2. Lig'i, 1. Lig'i desteklemezseniz, Süper Lig lokomotif ama besleyecek altyapı oradan geliyor. Sürdürülebilir bir yapı değil ki bu, her sene 10-15 yabancı alacaksınız. Bu milli sermaye ve dışarı gidiyor. Alt liglere, altyapıya önem vermezsen ürün yetişmez. 3. Lig'de 4 grup var, bu olmaz. Bir ilin 3-4 takımı var.

- Tarafsızlığımızdan zerre kadar endişe etmesinler. Futbolun asıl sahibi olan cefakar taraftarlara sesleniyorum. Biz sahada başarıların kazanılmasının teminatıyız. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Adil ve adaletli yönetim sergileyeceğiz tüm unsurlarla. Tüm kurullarla birlikte. Adil ve adaletli bir ortamda belki de Anadolu'dan bir takım sürpriz şekilde şampiyon olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Zamanında da oldu.

- Bizim için yeni çıkan takım ile şampiyon takım arasında hiç fark yok. Ben söyledim, yanlış anladılar. Diyarbakırspor ile Trabzonspor oynuyorsa, ufak bir takdir hakkın da varsa, Trabzonspor'dan yana diye değil Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksınız dedim. Ben Trabzonspor başkanlığı yapmış Trabzonsporlu kimliği olan biriyim. Ben demek istedim ki, bu eski Trabzonspor başkanıdır, takdir hakkımı oradan yana kullanayım demeyin, adil olun demek istiyorum. Futbol barış ve kardeşliğe hizmet etsin. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Amedspor'a sözüm var, başkan olarak seçilirsem Amedspor maçına gideceğim dedim. Diyarbakır'daki maça gideceğiz. Biz bu kardeşliği tüm ülke genelinde yaymak istiyoruz.