Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçının ardından dün akşam federasyonun protesto edildiği kente gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün memleketi Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hacıosmanoğlu’nun programı hem futbol camiasında hem de şehir halkında merak uyandırdı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, sabah saatlerinde Of ilçesine geçerek yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Burada yapılan görüşmelerin ardından Trabzon’da halkla sohbet eden ve Trabzonspor taraftarlarının taleplerini dinleyen Hacıosmanoğlu’nun akşam saatlerinde Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından bordo mavili kulüp hakem kararlarına tepki göstermişti.

Taraftarlar dün akşam TFF'nin Trabzon'daki binası önünde protesto düzenlemişti. Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini istediklerini söylemişti.

