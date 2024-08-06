Hacıosmanoğlu'nun hakemlere verdiği talimat ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Sezon Başı Temsilci Seminerleri'nin açılış töreni nde Hacıosmanoğlu hakem ve gözlemcilere seslenerek bazı talimatlar verdi.

TFF Temsilciler Kurulu tarafından Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında düzenlenen seminerlerin açılış töreni, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Gün boyu süren Üst Klasman Temsilcileri (ÜKT) ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri (FGAT) semineri öncesinde yapılan açılış törenine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin de katıldı.

"RAPORLAR DEĞİŞMESİN"

Klasman temsilcilerinin eğitimleri sabah oturumuyla sona ererken, üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerinin eğitimleri başladı.

Seminerde konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, adalet duygusunun hakim olduğu bir futbol ortamının önemine vurgu yaparak, "Hakem arkadaşlarıma da söyledim, size de aynı şeyi söylüyorum. Bir süredir konuşuluyordu, 'Temsilci ve gözlemci raporları sonradan değişiyor, o yapılıyor, bu yapılıyor.' Bunların hiçbiri ne size ne bize ne de temsil ettiğiniz camiaya yakışır. Sizden istediğim, forma, renk, güçlü güçsüz ayırt etmeden, dürüstçe gördüklerinizi yazmak. Bunları yazdığınızda rahatsız olanlar olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz adil ve adaletli olacağız. Adil ve adaletli olmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir." dedi.