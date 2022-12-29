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Rus hackerlar NATO subaylarıyla ilgili gizli belgeleri yayınlandı

Rus hackerların Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının verilerini yayınladı ortaya çıktı...

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:19
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Hackerlardan NATO'ya büyük şok. Komutanlarla ilgili gizli belgeler yayınlandı

Rus hackerlar NATO subaylarıyla ilgili gizli belgeleri yayınlandı
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Rus hacker grubu RaHDit, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet veren kişilerin verilerini yayınladı

RaHDit (Kötü Rus hackerlar) grubundan adını paylaşmayan bir kişinin Sputnik’e aktardığı üzere bilgisayar korsanları, siber alanda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarının, ayrıca Baltık ülkelerinde ve Ukrayna’da siber merkezlere hizmet verenlerin yer aldığı 100’ün üzerinde kişinin bilgilerini paylaştı.

Kaynak, “Siber saldırıların arkasında aslında NATO merkezleri var, kadrolu Ukrayna güvenlik güçleri ve halk aktivistleri yalnızca kalkan görevi görüyor” açıklamasında bulundu.

Kişilerin tam listesi ve haklarındaki bilgiler Nemezida’ projesinin portalında, ‘Yabancı suç ortakları ve paralı askerler’ bölümünde yayınlandı. İfşa edilen uzmanlar, bu bölümde ‘NATO Siber Birlikleri’ başlığı altında yer alıyor.

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