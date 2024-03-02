Hadise Bakü konserindeki dansıyla olay yarattı Magazin gündemini sallayan hareketler

Son yaptığı paylaşımda Bakü konseri biletlerinin tümünün kısa sürede bittiğini için mutlu olduğunu söyleyen Hadise beyaz bir elbise içinde video paylaşmıştı. Bakü konserinde kırmızı bir elbise giyen Hadise sevenlerine ters köşe yaptı.

Bakü konseri sırasında mini yırtmaçlı bir elbise giyerek kıvrak danslar sergileyen Hadise sosyal medyayı bir anda salladı. Hadise'nin dans sahnesi ardı ardına paylaşılmaya başlandı.

Hadise cesur dansı ile magazin dünyası gündemine dakikalar içinde oturmayı başardı.

HEM AZERBAYCANLI HEM TÜRK HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Hadise'nin konser videolarını paylaşan çok sayıda Azerbaycanlı izleyici ve konsere gidemeyen Türk hayranları sayısız beğeni yorumunda bulundu. Hadise'nin dansını özlediklerini belirten hayranları sevilen şarkıcıya kırmızıyı çok yakıştırdıklarını dile getirdiler.