Hadise Bakü konserindeki dansıyla olay yarattı Magazin gündemini sallayan hareketler

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise Bakü konserindeki dansıyla olay yarattı Magazin gündemini sallayan hareketler
Paylaşımları ile her zaman adından söz ettiren Hadise bu kez Bakü konserinde giydiği kıyafet ve kıvrak dansları ile sosyal medyayı salladı.

Son yaptığı paylaşımda Bakü konseri biletlerinin tümünün kısa sürede bittiğini için mutlu olduğunu söyleyen Hadise beyaz bir elbise içinde video paylaşmıştı. Bakü konserinde kırmızı bir elbise giyen Hadise sevenlerine ters köşe yaptı.

Bakü konseri sırasında mini yırtmaçlı bir elbise giyerek kıvrak danslar sergileyen Hadise sosyal medyayı bir anda salladı. Hadise'nin dans sahnesi ardı ardına paylaşılmaya başlandı.

Hadise cesur dansı ile magazin dünyası gündemine dakikalar içinde oturmayı başardı.

HEM AZERBAYCANLI HEM TÜRK HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Hadise'nin konser videolarını paylaşan çok sayıda Azerbaycanlı izleyici ve konsere gidemeyen Türk hayranları sayısız beğeni yorumunda bulundu. Hadise'nin dansını özlediklerini belirten hayranları sevilen şarkıcıya kırmızıyı çok yakıştırdıklarını dile getirdiler.

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