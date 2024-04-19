Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise şarkılarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı cesur dansla sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı bir kameramanı kendisini aşağıdan çekmeme konusunda da uyarmıştı.

Yüzü olduğu mücevher markasının lansmanında sahnede alan ünlü şarkıcı, beyaz mayosu, dansları ve şarkılarıyla yine çok konuşuldu.

Hadise, lansamndan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğraflarını “Ne deriz biz?” notu ve “Anlayan anlar” etiketiyle paylaştı.

İşte o kareler: