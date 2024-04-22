'Hadise gibi mayo ile sahneye çıkar mısınız?' Sorusuna Zara’dan olay yanıt

Önceki gün Kıbrıslı hayranlarıyla buluşan Zara, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

Türkü denince akla ilk gelen sanatçılarımızdan Zara, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı.

İki bin kişiyi coşturup performansıyla tam not aldı.

Aynı saatlerde popçu Hadise de İstanbul Kongre Merkezi’nde hayranlarını coşturuyordu.

Zara, “Siz de Hadise gibi mayo ile sahneye çıkar mısınız?” sorusuna “Herkes kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyer. Ama ben öyle bir görüntü vermem.” yanıtını verdi ve devamında şöyle konuştu:

“Bu arz ve talep meselesi. Alıcı-satıcı bundan memnunsa sorun yok. O kıyafetleri de taşımak kolay değil. Ona göre bir vücudunun olması lazım. Ben kendimi öyle görmeyi ve izlemeyi hiç istemem. Dolayısıyla insanın ne hissettiği ile alakalı. Ben denize girerken bile bu tür görüntü vermeyi tercih etmiyorum.”

Seksi dansı ve kıyafetleri yüzünden eleştirilen Hadise, “Bak yine konuşacaktım ama susacağım. Bu sahne cevap veriyor her zaman, değmez.” dedi.

Üç ayrı markayla 1 yıllık sözleşme imzalayıp 300 milyon TL’ye imza atan Hadise, eylül sonuna kadar şehir şehir gezip 95 konser verecek.

NE OLMUŞTU?

Şarkıları, dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye mayoyla çıkmıştı.

Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmamıştı.