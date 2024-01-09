Hadise İspanyol sevgili buldu: "Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim"

Son dönemde hem sahne performansı hem de kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, aşk hayatına ilişkin bir açıklama yaptı. Murat Boz’la samimi halleri sosyal medyada olay olan Hadise, aynı akşam “İspanyol sevgilim var” açıklamasını yaptı fakat Hadise, açıklamasına önce yalan sonrada doğru deyince herkesin kafasını karıştırdı.

Hadise, aşk hayatıyla ilgili, "Bu yıl gerçekten stüdyoya girip, İngilizce şarkım üzerinde çalışmak istiyorum. Belki İspanyolca şarkı da söyleyebilirim. Belki şu anda İspanyolca konuşan biriyle bir ilişkim vardır... Yalnızca şaka yapıyorum.” dedi. Duygularını paylaşmayı sevdiğini aktaran Hadise, böyle olduğum için beni yargılıyorlar ifadesini kullandı.

Birçok popüler isimle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 2022 yılının mart ayında nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in 5 ay süren evlilikleri, 1 Ekim 2022 tarihinde tek celsede bitmişti.

Daha sonra, ünlü şarkıcının adı, Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile anılmış, Ziyech’in Hadise’ye aşık olduğu iddia edilmişti. Hadise ve Ziyech’in, yakın arkadaşları Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evindeki bir yemekte tanıştıkları söylenmiş ve çevrelerine, "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri öne sürülmüştü.

SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Özel hayatıyla ilgili konuşan Hadise,"Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna "Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkide isem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam ya.” dedi.

İşiyle ilişkisi arasında bir denge kurabildiğini ifade eden Hadise, hayatındaki erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebileceğini söyledi fakat onun da buna hazır olması gerektiğini vurguladı.

Hadise, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla.” Erkeklerin gururlu olduklarını söyleyen Hadise, “ 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır.” dedi.