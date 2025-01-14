Hadise resmen ilan etti! İlk kez paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise resmen ilan etti! İlk kez paylaştı

Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etti.

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrollerinde rol aldığı ve yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde yer alan ünlü şarkıcı Hadise cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu.

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AŞK İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Hadise ve Şenol Sönmez'in aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı yönetmene resmen aşkını ilan etti.

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İKİLİNİN POZU OLAY OLDU

Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile bir pozunu paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hadise Mehmet Dinçerler ile 4 ay evli kalmıştı. Bu konuda konuşmak istemeyen Hadise "İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim evet bir daha boşanır mıyım evet" demişti.

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