Hadise'den evlilik itirafı

Son dönemde verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Hadise gözlerden uzak şekilde işletmeci Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de dünya evine girmişti.

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le evliliği 4,5 ay sürmüş ve evlilik olaylı bitmişti.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı evliliği ile ilgili ilk kez konuştu.

Bakü'de konser veren Hadise, "Ben o işi (evliliği) beceremedim ama sonsuz aşka yine de inanıyorum arkadaşlar" diye konuştu.

EBRU GÜNDEŞ YANITI

“Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını vermişti.

