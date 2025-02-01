Hadise'den teğmenlerin ihraç kararına sert tepki

30 Ağustos’ta resmi mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından alanda tekrar toplanarak kılıç çatan, Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ünlü şarkıcı Hadise tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, teğmenlerin ihraç kararına Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Teğmenlerin ihracında skandal detay. Başlarına bir de bu gelecek

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;

"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" dedi.