Teğmenlerin ihracında skandal detay. Başlarına bir de bu gelecek

30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde, 5 teğmen kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attı. Bu olaydan sonra başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, teğmenler "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Dün gerçekleşen değerlendirmelerin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, oy çokluğuyla 5 teğmenin TSK ile ilişiğinin kesilmesine karar verdi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, alınan kararı resmi internet sitesinde "basın açıklaması" şeklinde açıklarken, ihraç kararının gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Öte yandan bakanlık, teğmenlerin bağlı olduğu üç disiplin amirinin de "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" aldığını duyurdu.

AVUKATLAR BAŞVURUYA HAZIRLANIYOR

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğ edilmesini istiyor. Tebliğden sonra, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurulacak. TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Öte yandan teğmenlerin ihraç kararının kesinleşmesinden sonra idareye tazminat da ödemek zorunda kalacağı belirtildi. Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminatla ilgili yönetmelik, her ne nedenle olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu sebeple teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.