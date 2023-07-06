Hadise'nin araba pozu olay oldu. Yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, son olarak araba içerisinde verdiği pozlarla dikkat çekti.

Hadise'nin araba pozu olay oldu. Yorum yağdı

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Kravat takan Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Güzelliği ile nefes kesen Hadise'nin fotoğrafını Kerimcan Durmaz da beğendi. İrem Derici ise paylaşıma "Of ama ya ne oluyor!" notunu düştü.

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37 yaşındaki ünlü isme yorum yapanlar arasında Seda Sayan da yer aldı. Sayan paylaşıma "Vay çok iyi" yorumunu yaptı.

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