Hadise'nin "hiç sevmiyorum" dediği şarkıcının ismi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise'nin "hiç sevmiyorum" dediği şarkıcının ismi ortaya çıktı

Hadise konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Kendisine gelen bir şarkıyı başka bir şarkıcının aldığını söyleyen Hadise isim vermedi.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü Şarkıcı Hadise dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kendisine de gelen bir şarkıyı başka bir şarkıcının aldığını anlatan isim, hangi şarkı ve karşısı olduğunu söylemedi.

Hadise'nin açıklaması sonrası özellikle de sosyal medyada Hadise'nin 'sevmediğim şarkıcı' diye bahsettiği ismin kim olduğu tartışılmaya başlandı. Demet Akalın olduğu yönünde yorumlar yapılırken konuya Aranjör ve DJ Emrah Karaduman da dahil oldu.

Karaduman şarkıcının Aleyna Tilki olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı.

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Hadise, programda "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti

Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma şöyle cevap verdi:

"Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte."

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