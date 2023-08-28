Hadise'nin manidar paylaşımı olay oldu

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak manidar bir not yazdı.

Hadise'nin manidar paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz sene nisan ayında evlenerek eylül ayında da tek celsede boşanan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ilişkilerine bir şans daha vererek barıştıkları iddia edildi. İddia Hadise'nin cephesinden kesin bir dille yalanlanırken bir de imalı paylaşım geldi.

64b3d579ae0a8f19040b9880.webp

"GİTMESİ GEREKENLERE HOŞÇA KAL DEYİN"

14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı İngilizce olarak şu notu ekledi: "Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Onları ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmak isteyebilirler. Gitmesi gerekenlere hoşça kal deyin. Bu kaçınılmaz, yalancılar her yerde gizleniyor. Kendini her zaman yaptığın gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve aklımla ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum."

eski-esiyle-baristigi-soylentisiyle-konusulan-16270120-588-m.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu Güncel
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu Güncel
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması Ekonomi
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması
Fransa'da okullarda tesettür yasağı Güncel
Fransa'da okullarda tesettür yasağı