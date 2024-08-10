Hadziahmetovic formayı giydi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hadziahmetovic formayı giydi

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’tan Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak yeşil-mavili ekip Beşiktaş’ta oynayan 27 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i renklerine bağladı.

Sağlık kontrollerinden geçen başarılı orta saha oyuncusu Hadziahmetovic Rizespor ile 1 yıllık kiralık anlaşması imzaladı. Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Yeni transferimiz Hadziahmetovic’e hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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