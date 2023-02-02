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Maliyeti açıklandı. Beşiktaş Hadziahmetovic'i duyurdu

Beşiktaş, Bosna Hersek'li futbolcu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah Beyazlılar, oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:11
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Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta

Maliyeti açıklandı. Beşiktaş Hadziahmetovic'i duyurdu
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Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında Bosnalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş, bu transfer için Konyaspor'a 3.2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 580 bin euro, diğer sezonlar ise 1.160.000 euro kazanacağını açıkladı. Hadziahmetovic ayrıca 10.00 euro maç başı ücret alacak.
 

AÇIKLAMA GELDİ

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır.

Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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