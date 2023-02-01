Geliş saati belli oldu. Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic transferinde flaş gelişme

Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.



ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.

Beşiktaş ile Konyaspor'un 1-2 gün içinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor. Kartal'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi.

18.10'DA İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Amir Hadziahmetovic bu akşam 18.10'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.