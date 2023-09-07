Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi D-850 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdem K. idaresindeki 27 ABP 888 plakalı hafif ticari araç, kontrolü kaybolduktan sonra önce refüje daha sonrasında ise savrularak önünde seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 27 APN 041 plakalı işçi servisine çarptı.

aw025501-01.jpgFeci kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Erdem K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs aracın ön tarafında sıkıştı.

aw025501-02.jpgİhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hafif ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi güçlükle çıkarıldı. Durumları ağır olan 2 yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

aw025501-04.jpgKaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aw025501-05.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı Spor
Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı
Geçinemediği için huzurevine başvuran emekli vatandaş gözyaşları içinde kaldı Güncel
Geçinemediği için huzurevine başvuran emekli vatandaş gözyaşları içinde kaldı
Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın Spor
Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın
Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız Güncel
Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız
Ünlü ekonomist "Ebebek" hissesi alanlara seslendi: "Allah aşkına yapmayın! Bu işin sonu çok kötü" Ekonomi
Ünlü ekonomist "Ebebek" hissesi alanlara seslendi: "Allah aşkına yapmayın! Bu işin sonu çok kötü"
Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın! Güncel
Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın!