Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Olay Sivas Zata'nın İsmetpaşa Caddesi Zara Toplum Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi.

M.T. yönetimindeki hafif ticari araç, teravih namazı sonrası camiden çıkarak yolun karşısına geçip evine giden 80 yaşındaki A.K. isimli yayaya çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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