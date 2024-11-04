Hafif ticari çay bahçesine yuvarlandı!

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hisarlı köyünde meydana geldi. Bahadır B.'nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki bulunan çay bahçesine devrildi.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlan araç, tekerleklerinin üzerine düştü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye kontrol amaçlı müdahale ederken, hurdaya dönen araç çekici ile bahçeden çıkarıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.