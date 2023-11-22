Hafızalara kazınan muhteşem filmler 2024’te yenileriyle geliyor. İşte vizyon tarihleri

Ezbere bilinen efsane film karakterleri, 2024'te yepyeni filmlerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Vogue Film dergisinin derlediği filmler arasında; Gladiatör, Karate Kid, Beetlejuice ve Twister yer alıyor.

İşte 2024'te vizyona girecek o filmler...

GLADIATOR 2

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı Gladyatör'ün ilk filmi, 2000 yılında vizyona girdi. İngiliz–Amerikan ortak yapımı epik ve tarihsel drama temalı film, DreamWorks Pictures ve Universal Pictures'ın ortaklaşa yayımladıkları bir filmdir. Başrollerde Russell Crowe ve Joaquin Phoenix; Connie Nielsen, Ralf Möller, Oliver Reed (son rolünde), Djimon Hounsou, Derek Jacobi, John Shrapnel ve Richard Harris yer almaktadır. Filmde Russell Crowe, babası İmparator Marcus Aurelius'u boğarak öldüren Commodus'un düşmanlığını kazanan Romalı general Maximus Decimus Meridius'u canlandırmaktadır. Gladiator, o sezon "En İyi Film Oscarı'nı" almıştı.

22 Kasım 2024'te gösterime girmesi planlanan Gladiator 2, Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanacak.

Film, aynı yıl gişede "Mission Impossible 2" filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.

THE KARATE KID

1984'te salonlara bomba gibi düşüp bir nesli karate kurslarına yazdıran The Karate Kid, yıllar içinde ustası tarafından yetiştirilen genç çaylak temasının en güçlü temsilcisine dönüştü.

Öyle ki 80'lerin gerçek anlamda henüz bitmediği 1994'te filme adını veren Daniel LaRusso karakteri olmadan bir başka devam filmine onay vermeye cesaret ettiler. Hilary Swank'in Miyagi'nin öğrencisi olduğu bu film vizyona girdiğinde hem seyirci hem de eleştirmenler tarafından edildi.

2010'da paramparça Jackie Chan'li bir yeniden çevrim ve hâlâ devam eden popüler Netflix dizisi Cobra Kai'dan sonra 2024'e vardığımızda, orijinal seriyi dikkate alan bir yeniden çevrimin gündeme oturduğunu görüyoruz.

Jackie Chan ve orijinal filmin yıldızı Ralph Macchio'nun filmde rol alması bekleniyor, ama öykünün kahramanı 17 yaşındaki Li'yi kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Yeni Karate Kid filmiyle ilgili en ilginç detay, bu kez eğitimin yaşlıdan gence değil, gençten yaşlıya verilecek olması.

BEETLEJUICE 2

1988'de vizyona giren film, ABD yapımı fantastik komedi filmidir. Senaryosunu Michael McDowell'ın kendi hikâyesinden uyarlayarak yazdığı filmi Tim Burton yönetmiş; önemli rollerinde Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton, Winona Ryder, Jeffrey Jones ve Catherine O'Hara oynamışlardır.

Film, yeni evlenen çiftin bir araba kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından bir anda kendilerini New England'daki evlerinde hayalet olarak bulmalarını konu alır. Ölümleri üzerine ev satılır ve bu eve sahip olan yeni aile oldukça sinir bozucu şahsiyetlerden oluşmaktadır.

Karşımıza çıkacak yeni filmde de yönetmen koltuğunda Tim Burton yer alacak. Filmin senaryosu ise Seth IT filminden tanıdığımız Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg ile ilk filmin senaristi Michael MicDowell tarafından yazılacak.

Beetlejuice 2 çıkış tarihi ise Warner Bros. tarafından 6 Eylül 2024 olarak duyuruldu.

TWISTERS

Twister, Michael Crichton ve Anne-Marie Martin'in senaryosundan Jan de Bont tarafından yönetilen, 1996 yapımı bir Amerikan epik felaket filmidir. Yapımcılığını Crichton, Kathleen Kennedy ve Ian Bryce üstlenmektedir.

Film Konusu: Amerika'da sık sık karşılaşılan hortum ve kasırgaların nedenlerini anlamak ve bu konuda bölgede yaşayanları uyarabilmek üzerinde çalışan bir ekip Jo adında biri tarafından yönetilmektedir. Ekibin eski üyelerinden Bill, bu heyecanlı kovalamacadan çekilmiş ve eski aşkı Jo'nun tam zıttı bir kadınla evlenmek üzeredir.

Universal Pictures ve Amblin Entertainment tarafından hazırlanan Twitsters, kalitenin korunması için orijinal filmin arkasındaki birçok ismi içeriyor. Jurassic Park ve Jurassic World serilerinin arkasındaki isim Frank Marshall, Kennedy/Marshall Şirketi altında yapımcılığı üstlenecek. Lee Isaac Chung filmin yönetmeni olarak seçildi. Senaryo ise, Mark L. Smith’e emanet.

Yeni filmin 19 Temmuz 2024’te sinemalarda gösterime gireceği öngörülüyor.