Hafızayı güçlendirecek mucizevi bitki ortaya çıktı. Unutkanlığı unutun

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hafızanızı taze tutacak mucizevi bitki biberiye dikkat çekti.

Biberiyle detaylar haberimizde…

BİBERİYE NEDİR?

Genellikle biberiye olarak bilinen Salvia rosmarinus; kokulu; yaprak dökmeyen; iğne yapraklı; beyaz, pembe, mor veya mavi çiçekli; Akdeniz bölgesine özgü bir çalıdır. 2017 yılına kadar Rosmarinus officinalis adıyla biliniyordu. Günümüzde bu ad sinonim olarak kabul edilmektedir.

BİBERİYE BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Biberiye, özellikle belleği güçlendirme konusunda önemli bir bitkidir. İçerdiği rozmarinik asit, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu için beyin fonksiyonlarını korumada etkili olabilir.

Nöroloji uzmanlarına göre; biberiyenin beyin üzerindeki olumlu etkileri, son yıllarda bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

-Biberiye ve migren ilişkisi yıllardır araştırmalara konu olmuştur.Tencerede kaynayan biberiyeli suyun solunmasının ağrıyı hafiflettiği kullanıcı deneyimlerinde kaydedilmiştir. Biberiye migren ağrısı çeken hastanın şakaklarına yağ olarak da sürülebilir.

-Biberiye tansiyon üzerinde yükseltici etki sağlar. Yüksek tansiyon hastalarının kullanımı önerilmezken, düşük tansiyonlu kişiler doktor kontrolünde zaman zaman bitkinin şifasına başvurabilir.

-Antioksidan etkili olan biberiye karaciğerden toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Biberiye sabunu antibakteriyeldir, cildi temizler ve sivilceden arındırır. Ciddi akne problemi olanların dermatolog onayı ile biberiye kullanması tavsiye olunur.

-Mantar yayılmasını önler, tedavisinde kullanılır.

-Biberiye macunu yapılarak da tüketilebilir. Macunun kan şekerini düzenleme, kalp damar hastalıklarını iyileştirme etkisi olduğu bilinir. Hastaların kullanım öncesi hekim onayı alması gereklidir.

-Günümüzde zayıflama amaçlı biberiye hapı üretilmektedir. Tüketiciler biberiye kapsül ve yağlarını içerek zayıflama kürleri uygulamaktadır. Besin desteği olarak alınabilen bitki özlerinin kullanımı öncesi kan değerlerinin ölçülmesi tavsiye edilir.

-Dolaşımı hızlandırıcı etkisi nedeniyle biberiye yağı cilde sürülerek spor yapanlar görülmektedir. Ancak damar açıcı özelliği nedeniyle yağın sık kullanılmaması tavsiye edilir.

-Biberiye elma sirkesi içinde bekletilerek biberiye sirkesi hazırlanabilir. Biberiye sirkesinin faydaları arasında zayıflatma etkisi ilk sırada sayılır. Aç karnına bir tatlı kaşığı sirkeden içilerek düzenli kür yapılabilir. Tadının daha güzel olması için sirkenin içine bal da eklenebilir.

-Biberiye şampuanı yapılarak kişisel bakımda güzellik sırları arasına eklenir. Şampuana hoş koku veren bitki, kepek sorununun en bilinin düşmanıdır.

-Biberiye, B2, B1, B6, B3, B12, C vitamini, D vitamini, E vitamini, K ve E vitaminleri ile besin değeri oldukça yüksek bir bitkidir. Bitki besleyici özellikleri ile beslenme programlarında kendine yer edinerek diyet listelerinin gözdesi olur.

-Biberiyenin faydaları saymakla bitmezken son maddeyi ise sindirim ve bağışıklık sistemleri üstündeki sağaltıcı etkisi oluşturur. Bağışıklığı güçlendiren bitki, sindirimi kolaylaştırarak hazım problemine çözüm sunar.

- BİBERİYE NASIL TÜKETİLİR?

Taze biberiye, et marinasyonunda kullanıldığında yemeğe nefis bir aroma kazandırmakla birlikte, bol yeşillikli salatalarda da aynı etkiyi gösteriyor. Bununla birlikte birkaç dal taze biberiyeden yapılan biberiye çayı, lezzetli ve faydalı bir sıcak içecek alternatifi oluyor. Bunun gibi yine kuru biberiye de çorbalara ve yemeklere tat verici olarak eklenebiliyor. Ayrıca bitki, zeytin ve zeytinyağıyla da oldukça uyumlu bir lezzet yakalıyor.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Yaprakları ve sürgünleri yaz mevsiminde toplanan biberiye, sıcak olmayan gölgede kurutulur. Sonrasında, biberiye çayının hazırlanma aşamasına geçebilirsiniz. Bir kabın içerisine bir bardak su koyup kaynatmanız gerekir. Ortalama yarım avuç ya da 1 tatlı kaşığı biberiyeyi kaynamış suya ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar demlenmesini beklemelisiniz. Demlendikten sora biberiyeleri süzüp suyunu tüketebilirsiniz. Tadı acı gelirse, bal ya da limon suyuyla tatlandırabilirsiniz. Bir dal taze biberiye yaprağını bir su bardağı kaynar suya koyup ortalama 10 ile 15 dakika boyunca demleyebilirsiniz. Ardından süzdükten sonra rahatlıkla içebilirsiniz. Biberiye çayını lavanta ve dağ kekiği ile birlikte karıştırıp da demleyebilirsiniz. Çay tüketimi dışında biberiye saç dibi bezlerini harekete geçirir. Bu nedenle banyoda su ile karıştırıp saç durulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. Saçları beslediği için sağlıklı uzama sağlar.