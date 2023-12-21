Hafize Gaye Erkan ve kapıcısı Sadık Abi viran edilmiş ekonomiyi düzeltebilecek mi?

Merve KIZILALP / YENİÇAĞ

Bugün saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, yılın son faiz kararını açıkladı.

Kurul'dan çıkan karar sonucunda 7. kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) aralık ayı politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti.

Vatandaşın durumunu kapıcısı 'Sadık Abi'den öğrenen ve enflasyonun düşüp düşmediğini öğrenen; Türkiye'de evi olmayan tek Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekibiyle birlikte enflasyonu ve faizi düşürmeye çalışıyor.

Bu durumda geçmişi unutmayan vatandaş, iktidarın geçmişteki “Nas” sözleri sonrası faizin düşürülüp dolar ve euro kurunun yükselmesine rağmen "Küresel krizlerden kaynaklı pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız" şeklinde konuşmaları unutmadı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve iktidarın açıklamalarında sık sık 'kendilerine karşı ekonomik bir tuzak kurulduğunu ve Türkiye'yi bu cenderede tutmak istemediklerini' söylemelerine karşılık olarak vatandaş hep bir umutla enflasyonun düşmesini bekledi.

Pandemi dönemi dahil olmak üzere 7 buçuk liradan 30 liraya çıkarılan Dolar ve Euro'nun ardından enflasyon yükü altında ezilen vatandaş ne yapacağını şaşırır hale gelmişti.

Açıklanan son faiz kararı ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, 'Sadık Abi'den domates, biber, salatalık, yumurta, et, süt ve yoğurt gibi temel besin gereksinimlerinin nasıl tepki verdiğini öğrenmesi beklendi.

Nureddin Nebati'nin "Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır" sözü akıllardan çıkmazken artık bu sözler dalga konusu haline geldi.

Vatandaşın dilinden konuşulması gerektiğinin altını çizen Nebati'nin bu sözlerini nedense birçok vatandaş anlamadı.

Bu duruma mizahı bakış açısı koyan Yeniçağ Gazetesi, bugün açıklanan faiz kararı öncesi anonslarında şöyle bir kapağa yer verdi:

Artık marketteki her şeyin lüks hale geldiği ve kuruş hesabıyla alışverişin yapıldığı bu günlerde vatandaşların en büyük sorunlarından biri de geçinmek oldu.

Market fiyatlarından haberi olmayan yöneticilerin kapıcılarından fiyatları öğrendiğini hatırlatan Yeniçağ, şu kapağı paylaştı:

İşte vatandaşın getirildiği hal...

Merkez Bankası kasım ayı toplantısında faizi 500 baz puan artırarak 35'ten 40'a çıkarmıştı. Bu artış Merkez'in altıncı faiz artışı yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise 2024 yılı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Bakalım vatandaşı neler bekliyor...