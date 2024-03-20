Hafize Gaye Erkan'ın boğaz manzaralı otelde ailesiyle tatil yaptığı ortaya çıktı

Geçen yıl 8 Haziran’da Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, Şubat ayında istifa etti.

Erkan’ın istifasının ardından çok sayıda iddialar ortaya çıkmıştı. Görevinden ayrıldıktan sonra ortalıklarda görünmeyen Hafize Gaye Erkan'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

BOĞAZ MANZARALI OTELDE TATİL

Gazeteci Toygun Atilla, Erkan ve ailesi boğazın keyfi sürdürdüğünü iddia etti. Hafize Gaye Erkan, eşi Batur Biçer ve oğlu Aslan Selim ile birlikte boğaz manzaralı Four Season Otel'de tatil yaptığı ileri sürüldü.

Erkan ve ailesinin 1 haftadır otelde tatil yaptığı belirtildi.

YÜKSEK KİRA FİYATLARINDAN DOLAYI ANNESİNİN YANINDA KALIYORDU

İstanbul’daki ev kiralarından şikayet eden Gaye Erkan , "Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" demişti.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

Merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti. Bozkurt'un durumu CİMER'e şikayet ettiği de ortaya çıkmıştı.

Gaye Erkan ile ilgili çıkan son iddiada bir tesisi personele kapatarak sadece ailesine açtığı öne sürülmüştü.

Yine bir başka iddiaya göre ise Erkan’ın ailesinin yetkileri olmamasına rağmen yönetici gibi davrandığıydı. Baba Erol Erkan ise iddiaları yalanlamıştı. Gaye Erkan da iddiaların asılsız olduğunub belirterek "Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.