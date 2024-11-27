Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum

Brezilya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda muhabirlere yakalanan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yurt dışındayken sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisine çiçek göndermesi hakkında ilk kez konuştu. "Kubilay çok romantik" diyen oyuncu, "Adam yok' dedim âlâsını buldum" dedi.

Bir süredir Brezilya'da olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Türkiye’ye geri döndü.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülen Sancaktutan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

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"BREZİLYA'DAN FORMA ALDIM"

Sancaktutan; "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım" ifadelerini kullandı.

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HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

2000 doğumlu olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, liseden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak, tiyatro oyunlarında sahne aldı.

“Gülperi” dizisinde Fidan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Sancaktutan Gülperi dizisinin ardından “Aşk Ağlatır” dizisinin başrolünde yer aldı.

“Son Yaz” dizindeki performansı ve başarısıyla daha geniş kitlelere ulaştı

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OYNADIĞI DİZİLER

2023 Ya Çok Seversen

2022 Darmaduman

2022 Dünyayla Benim Aramda

2021 Son Yaz

2019 Aşk Ağlatır

2018 Gülperi

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