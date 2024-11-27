Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum

Bir süredir Brezilya'da olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Türkiye’ye geri döndü.
Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülen Sancaktutan, gazetecilerin sorularını cevapladı.
"BREZİLYA'DAN FORMA ALDIM"
Sancaktutan; "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım" ifadelerini kullandı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
2000 doğumlu olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, liseden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak, tiyatro oyunlarında sahne aldı.
“Gülperi” dizisinde Fidan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Sancaktutan Gülperi dizisinin ardından “Aşk Ağlatır” dizisinin başrolünde yer aldı.
“Son Yaz” dizindeki performansı ve başarısıyla daha geniş kitlelere ulaştı
OYNADIĞI DİZİLER
2023 Ya Çok Seversen
2022 Darmaduman
2022 Dünyayla Benim Aramda
2021 Son Yaz
2019 Aşk Ağlatır
2018 Gülperi