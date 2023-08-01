Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tarzı olay oldu. Gözündeki morluk dikkat çekti

Başrolünü Kerem Bursin ile paylaştığı Ya Çok Seversen dizisindeki Leyla rolü ile izleyenlerin beğenisini kazanan Hafsanur Sancaktutan, Paris sokaklarında çekildiği fotoğraflarını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı.

23 yaşındaki oyuncunun tarzına beğeni ve yorum yağdı.

Kim takipçileri oyuncunun tarzını beğenmezken kimi de hoş buldu.

Ünlü oyuncunun fotoğraflarından birinde gözündeki morluk dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımına düştüğü notta gözündeki morluğun nedeninin kedisi 'Kuruş' olduğunu belirtti.

Sancaktutan, paylaşımına ''Gözümü morartan sevgili kedim kuruş’a not; yine de seni çok seviyorum’ şam şeytanım'' notunu düştü.