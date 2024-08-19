Hafta sonu 111 paraşüt Bilecik semalarını süsledi

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Valiliği koordinesinde 2 gün boyunca devam eden ve Bilecik’te ilk defa gerçekleşen etkinlik heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün öncülüğünde Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Gölpazarı ilçesine bağlı Meryem Dağında kısa sürede hazırlanan yamaç paraşütü merkezinde gerçekleşen etkinliğe bir çok şehirden yüzlerce sporcu katıldı.

Etkinliğin ilk gününde deneme ve gösterişi uçuşlarının yanı sıra vatandaşlarda tandem uçuşlarla bu heyecanı yaşama ve Meryem Dağının muhteşem manzarasının tadını çıkartma fırsatı buldu.

Etkinliğin ikinci gününde ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olması ve ilimizin plaka numarası olan 11’den esinlenilerek 111 yamaç paraşütü sporcusu Meryem Dağından uçuş gerçekleştirdi.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ün de tandem atlayış ile uçuş gerçekleştirdiği etkinlikte ayrıca Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu da atlayış gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Şenoğlu, 4 yıldır bu sporla ilgilendiğini, sporun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü söyledi. Şenoğlu daha önce Eskişehir ve Sakarya gibi noktalardan atlayış gerçekleştirdiğini belirterek Meryem Dağının kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu söyledi.