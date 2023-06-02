Hafta sonu hangi sinemada hangi filmler var? Demet Güven Akyıldız yazdı

Bugünden itibaren 8 yeni film vizyona giriyor. Günboyu yazarı Demet Güven Akyıldız hafta sonu sinemada izleyebileceğiniz filmleri sizler için derledi.

Korku edebiyatının efsane ismi Stephen King'in ünlü kısa öyküsünden uyarlanan korku filmi "The Boogeyman" bu hafta vizyona girecekler arasında.

Merakla beklenen Örümcek Adam, Örümcek Evreni serisinin yeni filmiyle geri dönüyor. Haftanın diğer bir önemli yapımı da “Dali Diyarı”. Salvador Dali’nin hikayesini anlatan film, Ben Kingsley’in başrolünde beyaz perdeye yansıyor.

İŞTE BU HAFTA SONU İZLEYEBİLECEĞİNİZ FİLMLER...

HYPNOTİC: ZİHİN AVI

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Robert Rodriguez

Oyuncular: Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga

Dedektif Danny Rourke’un hayatı, küçük kızı Minnie’nin kaybolmasıyla alt üst olur. Bir gün görevi başındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Dedektif, kaybolan kızı ve gizli bir hükümet programı ile alakalı bir gizemi araştırmaya başlar.

THE BOOGEYMAN

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Rob Savage

Oyuncular: Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair

16 yaşındaki Sadie ve kız kardeşi Sawyer, annelerinin trajik ölümünün travmasıyla baş etmeye çalışır. Babaları Will Harper, bu süreçte kızlarının yanında olmak için elinden geleni yapmaya çalışsa da onlarla duygusal ve psikolojik olarak bağ kurmakta zorlanır. Terapist olan Will’in kızları ile doğru iletişimimi kuramaması zaten parçalanmış olan ailelerini daha da zor bir duruma sokar.

TORİ VE LOKİTA

Tür: Dram

Yönetmen: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

Oyuncular: Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

İki Palme d'Or ödüllü Jean-Pierre ve Luc Dardenne'den Tori ve Lokita, Afrika'dan yalnız seyahat küçük bir çocuk ve genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

DALİ DİYARI

Tür: Biyografik, Dram

Yönetmen: Mary Harron

Oyuncular: Ben Kingsley, Ezra Miller, Barbara Sukowa

Dali Diyarı, 1973 yılında büyük sergisine hazırlanan Savador Dali ve ona yardım eden genç bir galeri asistanının hikayesini konu ediyor.

ÖRÜMCEK-ADAM: ÖRÜMCEK-EVRENİNE GEÇİŞ

Tür: Aksiyon, Macera, Animasyon

Yönetmen: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac

Miles Morales, Oscar ödüllü Örümcek-Evreni destanının bir sonraki bölümü için geri dönüyor. Örümcek-Adam, çoklu Evren boyunca Gwen Stacy ve yeni ekibiyle her şeyden daha güçlü bir kötü adamla karşı karşıya gelecek.

PRESTİJ MESELESİ

Tür: Dram

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner

Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde Mahsun Kırmızıgül , Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanışını konu ediniyor.

EYVAH BABAM

Tür: Komedi

Yönetmen: Laura Terruso

Oyuncular: Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb

Eyvah Babam, geleneksel yapıdaki İtalyan göçmeni babasını Amerikalı nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.

MALİK-ÜL CİN

Tür: Korku

Yönetmen: Görkem Celiloğlu

Oyuncular: Muhammet Kınık, Eda Kantar

Malik-ül Cin, cin çıkarma ile ilgili izlediği videolardan sonra kendisini büyük bir kabusun içinde bulan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Ali bir hırsızdır ve bir gün parkta oturan bir kızın bilgisayarını çalar. Satmadan önce içindekilere bakarken cin çıkarma seansları olan videolara denk gelir. Şimdi kendini geri dönüşü olmayan yolun başlangıcında bulacaktır.