Hafta sonu planınızı güncelleyin. Meteoroloji duyurdu. Peş peşe yaşanacak

Editör: Ayşe Memiş

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre çok sayıda ilde bugün şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Yarın ise yer yer yağış olacak.

Ancak Meteoroloji yayınladığı tabloda hafta sonunun sıcak geçeceği görüldü.

Meteoroloji haritalarla 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTASONU PASTIRMA SICAĞI

Ancak bu 2 günlük yağışların ardından cumartesi ve pazar günü havalar ısınacak. SıCAKLIK 27 30 dereceyi görecek.

İşte haritalar: